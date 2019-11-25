В Баку демонтированы терминалы "Azpulmat", раздающие микрозаймы гражданам за 30 секунд.

Как передает Day.Az со ссылкой на Pravda.az, 24 ноября соответствующими государственными структурами была проведена операция, в результате которой аппараты были демонтированы.

На данный момент продолжается расследование, связанное с деятельностью ООО "Azpul".

Напомним, что недавно в некоторых местах Баку были установлены автоматы "Azpulmat", раздающие деньги в долг. Установленные в Низаминском районе столицы автоматы буквально за 30 секунд выдают в долг 20 манатов при вводе отпечатка пальца и сканировании удостоверения личности.

Долг выдается на период от 5 до 21 дня. Человек, вернувший свой долг в течение 5 дней с комиссией в 1 манат, может взять в долг уже 40 манатов. Таким образом, сумма выдаваемого "кредита" может достичь 1000 манатов. После ввода данных необходимо указать номер телефона, на который придет сообщение со специальным кодом. После ввода кода на автомате выдаются деньги.