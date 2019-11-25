В связи с вызванной оползнем аварией на проходящей по территории поселка Биби-Эйбат магистральной водопроводной линии, подача питьевой воды в поселки 20-й участок, Биби-Эйбат и Шихов Сабаильского района Баку приостановлена.

Как сообщили Trend в ОАО "Азерсу", после завершения работ по ликвидации аварии, водоснабжение в означенные поселки будет восстановлено, передает Day.Az.

ОАО "Азерсу" приносит извинения абонентам в связи с возникшей проблемой.