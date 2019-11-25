Ректор Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Швейцарской Конфедерации в Азербайджане Мюриель Пеневер, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу БВШН, передает Day.Az.

Приветствуя гостей, Гасымов сказал, что сотрудничество между Азербайджаном и Швейцарией в последние годы успешно развивается во всех областях, и что Президент Азербайджана придает большое значение расширению сотрудничества между двумя странами. Подчеркнув особую роль БВШН в расширении сотрудничества между Азербайджаном и Швейцарией в сфере образования, ректор отметил, что при школе функционирует Учебный центр, полностью оснащённый оборудованием и средствами моделирования от швейцарской компании ABB.

"Бакинская высшая школа нефти тесно сотрудничает с местными и международными компаниями. Школа проводит обучение с использованием образовательных программ британского Университета Heriot-Watt и Университета Джорджа Вашингтона в США. Также БВШН с Женевской бизнес-школой (GBS) реализуют совместную программу MBA по управлению нефтью и газом", - добавил ректор.

В свою очередь, Пеневер выразила благодарность Гасымову за теплый прием и гостеприимство. Посол отметила, что, равно как и в политической сфере, между Азербайджаном и Швейцарией существует широкий спектр сотрудничества в экономической и торговой сферах.

"Наравне с нефтегазовым сектором в Азербайджане особое внимание уделяется развитию других секторов экономики. БВШН была первым вузом, который я посетила в Азербайджане. И я хочу выразить удовлетворение превосходными условиями, созданными в школе для студентов, а также качеством образования, которое они здесь получают", - добавила Пеневер.