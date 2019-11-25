В I и во II классах азербайджанских школ надо либо отменить домашнее задание, либо задавать меньше уроков.

С этим предложением на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) выступила депутат Эльмира Ахундова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Депутат отметила, что, возвращаясь из школы, шестилетние дети до 8-9 часов вечера делают только уроки.

"Почему учеников средних школ чрезмерно нагружают домашними заданиями? Они ведь дети. В них может проснуться ненависть к школе. Домашние задания I и II классов надо либо отменить, либо задавать меньше уроков. В противном случае у детей просто не будет времени заниматься спортом или какими-либо видами искусства. Школы будут воспитывать роботов. Столь продолжительный сидячий образ жизни учеников может создать серьезные проблемы для их здоровья", - сказала депутат.

По словам Ахундовой, в школах, в частности в школах русского сектора, необходимо проконтролировать качество учебников: "Учебники необходимо подготовить заново, потому что сегодня их качество никого не удовлетворяет. В ряде случаев задания даже не объясняются. Часто учителя перекладывают возложенные на них обязанности на родителей, прикрываясь напряженностью школьной программы", - резюмировала Ахундова.