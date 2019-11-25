Предпринимаются важные меры по усовершенствованию структуры и кадрового обеспечения аппарата Президиума Национальной академии наук Азербайджана, сообщает Trend со ссылкой на НАНА, передает Day.Az.

Решение задач, стоящих перед Национальной академией наук, непосредственно зависит от деятельности аппарата Президиума.

С этой точки зрения были проанализированы соответствующие направления. В связи с отбором и размещением кадров, необходимостью координирования деятельности различных структурных подразделений и сотрудников, президент НАНА, академик Рамиз Мехтиев подписал новое распоряжение.

Согласно распоряжению, с целью совершенствования структуры аппарата Президиума НАНА и системы управления, а также работы по отбору и размещению кадров была создана комиссия.

Председателем комиссии назначен академик-секретарь НАНА, член-корреспондент НАНА Аминага Садыхов. В состав комиссии входят начальник Главного управления науки и образования аппарата Президиума НАНА, доктор философии по экономике Фаил Кязымов, начальник Управления международных связей аппарата Президиума НАНА, доктор философии по биологии Эсмира Алирзаева, ученый секретарь Президиума НАНА, доктор философии по филологии Сархан Хавери, руководитель Отдела по связям с общественностью, прессы и информации аппарата Президиума НАНА, доктор философии по филологии Агагусейн Шукюров и руководитель Отдела кадров и правового обеспечения аппарата Президиума НАНА Рзагулу Гаджиев.

Отметим, что комиссия должна подготовить и представить президенту НАНА проект новой структуры аппарата Президиума НАНА, новый проект "Номенклатуры должностей Национальной академии наук Азербайджана" и предложения по обеспечению отбора на основе объективных критериев ответственных и профессиональных специалистов, обладающих широким научным кругозором и всесторонними знаниями.