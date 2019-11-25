В Баку на улице Рашида Бейбутова, 37 обрушился двухэтажный жилой дом.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo.

Согласно информации, обрушение произошло в результате наблюдаемых в последние дни сильных ливней.

Отмечается, что в аварийном здании проживали около 20 семей.

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