https://news.day.az/society/1179164.html В центре Баку обрушилось жилое здание - ВИДЕО - ФОТО
В центре Баку обрушилось жилое здание - ВИДЕО - ФОТО
В Баку на улице Рашида Бейбутова, 37 обрушился двухэтажный жилой дом.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo.
Согласно информации, обрушение произошло в результате наблюдаемых в последние дни сильных ливней.
Отмечается, что в аварийном здании проживали около 20 семей.
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