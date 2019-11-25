В Азербайджане необходимо актуализировать выдачу льготных кредитов, субсидий представителям медиа. Самое главное - необходимо освободить печатную продукцию от НДС.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Совета печати, депутат Милли Меджлиса (парламент) Афлатун Амашов, выступая на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

"В своих выступлениях коллеги говорят о проведении реформ в сфере медиа. Я благодарю их за эти слова, но пусть никто не думает, что наши средства медиа слабы и уровень профессионализма наших журналистов на низком уровне. Это категорически не так. Чтобы СМИ были еще сильнее, необходимо повысить их экономическую независимость. Медиа должны быть богатыми. В этом случае они станут более свободными, независимыми и профессиональными. А это в основном связано с рекламой. Около 80 процентов доходов медиа в мире формируется за счет рекламы. В Азербайджане уровень этого показателя крайне низкий, можно сказать, что его вообще нет. На это есть объективные и субъективные причины. В такое время, когда идет борьба с теневой экономикой, монополией, повышается транспарентность, необходимо искать новые пути для расширения рекламного рынка", - сказал Амашов.