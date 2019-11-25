Реализация обязательного медицинского страхования в 2020 году в Азербайджане вполне реальна, если подойти к этому поэтапно.

Как передает Day.Az, об этом сказал председатель комитета по здравоохранению Ахлиман Амирасланов во время обсуждения в парламенте законопроекта о медицинском страховании.

По словам Амирасланова, согласно государственному бюджету на обязательное медицинское страхование лиц предусмотрено 90 манатов в год. В категорию застрахованных были включены и вынужденные переселенцы. Председатель комитета сказал, что проект концептуально соответствует требованиям дня и окажет положительное влияние на качество медицинских услуг.

Председатель комитета по экономической политике Зияд Самедзаде также положительно отозвался о проекте.