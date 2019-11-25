Учитывая сложность процесса обязательного медстрахования (ОМС), Агентство подняло перед правительством вопрос о поэтапном внедрении обязательного страхования в следующем году. Об этом в ходе обсуждения изменений в закон "О медицинском страховании" в парламенте Азербайджана сказал председатель правления Госагенства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, предложение заключается в том, что в 2020 году процесс по стране был четырехэтапным: "Так, в первом квартале ОМС воспользуются 20 районов северной части, во втором квартале - 17 районов западного региона, в третьем квартале - 14 районов южной зоны и в четвертом квартале - Баку, Сумгайыт и Абшеронский район. Таким образом, до конца 2020 года по всей стране предусмотрено внедрение ОМС".

Напомним, что с конца 2016 года в стране реализуется пилотный проект по ОМС, который действует в городе Мингячевир, а также Евлахском и Агдашском районах республики.

С 2020 года во всем Азербайджане начнется внедрение обязательного медицинского страхования.