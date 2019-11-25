https://news.day.az/society/1179250.html Тяжелое ДТП с участием автобуса в Баку, есть погибший
Тяжелое ДТП с участием автобуса в Баку, есть погибший
В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла сегодня в поселке Бина Хазарского района.
В аварии с участием маршрутного автобуса №160 погиб один человек. Пассажирка Аминова Расмия Зульфугар гызы скончалась по дороге в больницу.
По факту ведется расследование.
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