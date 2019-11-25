В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла сегодня в поселке Бина Хазарского района.

В аварии с участием маршрутного автобуса №160 погиб один человек. Пассажирка Аминова Расмия Зульфугар гызы скончалась по дороге в больницу.

По факту ведется расследование.