В Москве прошло XXVII заседание Совета руководителей информационых агентств стран СНГ (Информсовет), организованное российским агентством ТАСС.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Члены Информсовета обсудили развитие партнерских связей, проекты, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и подготовительные работы.

Генеральный директор агентства ТАСС, председатель Информсовета Сергей Михайлов довел до внимания, что к 75-летию Победы, которое будет праздноваться в будущем году, готовятся и агентства-члены, разрабатываются проекты, отражающие особенности этого торжественного события. Он отметил, что ТАСС в связи с этой датой организует большую фотовыставку, состоящую из архивных снимков.

По предложению первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана будет осуществлен проект "Пресса на войне", в которой примут также участие агентства-члены. Совместный проект позволит собрать архивные фото, а также сведения о журналистах, занимавшихся информационной работой на фронте.

Выступившие на заседании генеральный директор белорусского агентста БелТА Ирина Акулович, генеральный директор узбекского агентства УзА Абдусаид Кучимов и руководители других агентств проинформировали о предстоящей работе. На заседании представитель Исполнительного комитета СНГ Александр Заварзин также рассказал о подготовке представляемой им структуры к 75-летию Победы.

Отметив, что АЗЕРТАДЖ будет широко освещать это знаменательное событие, председатель Правления Аслан Асланов сказал, что и в Азербайджане идет подготовительная работа к этому грандиозному мероприятию. Председатель Правления выступил с предложением о проведении в будущем году Информсовета в марте в Баку, в рамках 100-летнего юбилея АЗЕРТАДЖ. Совет поддержал организацию очередного XXVIII заседания в Азербайджане.

Для участников заседания была организована экскурсия в головной офис ТАСС, гости ознакомились с департаментом новостей, музеем и конференц-залом.