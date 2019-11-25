В Бакинском книжном центре прошла презентация книги "Azərbaycan Xalça Muzeyi" ("Азербайджанский музей ковра"), посвященной 50-летию Азербайджанского национального музея ковра, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Перед гостями выступили министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев, председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Азербайджана Анар, директор Азербайджанского национального музея ковра Ширин Меликова, директор БКЦ Гюнель Рзаева. Ведущим программы вечера был телеведущий Рашад Мехдили.

Новое издание повествует об истории музея, различных типах азербайджанских ковров, отдельных областях декоративно-прикладного искусства, наиболее красивых образцах богатой коллекции музея, выдающихся личностях, сыгравших особую роль в развитии коврового искусства. 400-страничная книга на трех языках (азербайджанском, английском и русском) снабжена широким иллюстративным рядом, от фотографий ковров и других экспонатов до архивных фотоснимков, имеющих отношение к его истории.

Собрание Азербайджанского национального музея ковра включает целый ряд отдельных коллекций: ворсовых ковров, безворсовых ковров, ткани, одежды и вышивки, керамики, дерева, стекла и бумаги. Каждой из них посвящена специальная глава, написанная тем или иным искусствоведом, специалистом в данной сфере. Кроме того, особые главы посвящены выставочной деятельности музея, его международным связям, а также Шушинскому филиалу, который после оккупации Карабаха временно функционирует в основном здании музея в Баку.

На презентации директором Азербайджанского национального музея ковра Ширин Меликовой были представлены публике большинство авторов коллектива этого издания - как сотрудников музея, так и его постоянных научных консультантов: Кюбра Алиева, Мира Мамедханова, Айтен Ахмедова, Айгюн Аббасова, Гошгар Гошгарлы, Гюльзада Абдулова. Каждый из них, включая и директора музея, рассказал о своей главе книги и о тех экспонатах, которые он описывал.

По итогам их выступлений была проведена викторина среди зрителей. Были заданы вопросы о самом Музее ковра, о его различных экспонатах - например, о ковре "Балыг", с которого началась когда-то коллекция ворсовых ковров музея, о керамической посуде из раскопок, о мафрашах (текстильных сундуках) и многом другом. Победители викторины получили призы - экземпляры издания музея о его основателе, ученом и художнике Лятифе Керимове, а также сертификаты на посещение музея.

Гостям были показаны видеоролики - о новом издании и о самом музее.

На мероприятии выступили солист Азербайджанского государственного академического музыкального театра, заслуженный артист Наргиз Керимова и солист Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Фарид Алиев, исполнив дуэт Аскера и Гюльчохры из оперетты Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан".

На презентации прошла церемония срезания ковра с соблюдением всех традиций. Это был ковер, изображающий караван верблюдов - традиционный орнамент безворсового ковра "шедде". Он представлял собой образец недавно разработанного в Азербайджанском национальном музее ковра способа ткачества, сочетающего в себе ворсовую и безворсовую техники и разработанного для инклюзивного проекта - ковровой экспозиции музея для незрячих и слабовидящих. На данном ковре изображение каравана соткано в ворсовой технике, а фон - в безворсовой, благодаря чему орнамент можно воспринять и на ощупь.

На мероприятии была представлена выставка работ сотрудников отдела традиционных технологий Азербайджанского национального музея ковра. Сотрудниками детского отдела музея для всех желающих были проведены мастер-классы по изготовлению безворсового ковра "шедде", циновки-четена и сувенирного коврика. Авторы лучших работ были награждены сертификатами на посещение музея.