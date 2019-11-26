https://news.day.az/society/1179322.html Массовое отравление студенток в Баку
Массовое отравление студенток в Баку
Шесть студенток Университета "Хазар" отравились угарным газом.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство здравоохранения.
Сообщается, что карета Скорой помощи привезла в 1-й Центр Клинической Медицины 6 студенток Университета "Хазар". Они помещены в токсикологическое отделение больницы.
Вызов Скорой помощи зафиксирован в 4:47 по бакинскому времени. По словам девушек, отравление произошло в съемной квартире.
Врачи оценивают состояние потерпевших как средней тяжести. Им оказана необходимая медицинская помощь, лечение продолжается.
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