Тот факт, что Мехрибан Алиеву приняли на самом высоком уровне, говорит о внимании, которое уделяет руководство России укреплению двусторонних отношений с Азербайджаном - Фикрет Садыхов для Day.Az

25 ноября 08:00, Политика 5 832