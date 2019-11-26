На основании поступившей жалобы сотрудники Агентства пищевой безопасности провели проверку на предприятии по производству кондитерской и мучной продукции, принадлежащем физическому лицу Рагимову Зауру Керим оглу и функционирующем по адресу - улица Гейбата Гейбатова, дом три, в поселке Маштага Сабунчинского района Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе проверки было установлено, что санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое состояние предприятия не отвечает нормативам, режим хранения сырья соблюдается неправильно, работники не соблюдают правила гигиены, не выделено место для смены одежды и работники переодеваются прямо на складе, пол и потолок склада не облицованы легкомоющимися гигиеническими материалами, истек срок эксплуатации печи, рабочих столов, посуды, инструментов и принадлежностей, дезинфекция и чистка полок для хлеба проводилась не в соответствии с нормами, в магазинной части предприятия несвоевременно проводились меры по дератизации и дезинсекции.

Разбирательство по факту продолжается.