Стали известны имена отравившихся угарным газом студенток
Стали известны имена студенток, отравившихся угарным газом в Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, это 17-летние Салманлы Ляман Сохраб гызы, Гейдарли Назакет Мустафа газы, Гараева Назлы Надир гызы, Раджабли Айсун Сурхай гызы и 18-летние Махмудова Гюльетяр Надир гызы и Османлы Айсун Валех гызы.
Состояние одной из студенток - Ляман Салманлы - оценивается как средней тяжести, она находится под надзором врачей.
Остальные студентки уже выписаны домой.
Как сообщалось ранее, сегодня ночью шесть студенток Университета "Хазар" были доставлены в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра №1 с симптомами отравления угарным газом. По словам пострадавших, отравление произошло в съемной квартире.
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