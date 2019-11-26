Стали известны имена студенток, отравившихся угарным газом в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, это 17-летние Салманлы Ляман Сохраб гызы, Гейдарли Назакет Мустафа газы, Гараева Назлы Надир гызы, Раджабли Айсун Сурхай гызы и 18-летние Махмудова Гюльетяр Надир гызы и Османлы Айсун Валех гызы.

Состояние одной из студенток - Ляман Салманлы - оценивается как средней тяжести, она находится под надзором врачей.

Остальные студентки уже выписаны домой.

Как сообщалось ранее, сегодня ночью шесть студенток Университета "Хазар" были доставлены в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра №1 с симптомами отравления угарным газом. По словам пострадавших, отравление произошло в съемной квартире.