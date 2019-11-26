В Баку студент скончался от отравления угарным газом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Publika.az, студент 4-го курса Экономического университета Михъяддинов Рамиль Адиль оглу отравился угарным газом в квартире, в которой проживал. Несмотря на то, что была вызвана "скорая", спасти его жизнь не удалось.

По факту ведется следствие в Сабунчинской районной прокуратуре.