https://news.day.az/society/1179407.html Трагедия в Баку, отравился студент 4-го курса - ФОТО
Трагедия в Баку, отравился студент 4-го курса - ФОТО
В Баку студент скончался от отравления угарным газом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Publika.az, студент 4-го курса Экономического университета Михъяддинов Рамиль Адиль оглу отравился угарным газом в квартире, в которой проживал. Несмотря на то, что была вызвана "скорая", спасти его жизнь не удалось.
По факту ведется следствие в Сабунчинской районной прокуратуре.
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