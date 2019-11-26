По инициативе Национального центра онкологии (МЦО) Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики и при поддержке Общественного объединения "Региональное развитие" (ООРР) Фонда Гейдара Алиева в южном регионе Азербайджана в соответствии со скрининговой программой населения проведены профилактические медицинские обследования.

17 ноября выездные бригады врачей Национального центра онкологии с целью раннего выявления и предотвращения онкологических заболеваний начали мобильное маммографическое, ультразвуковое и рентгенологическое обследование. Согласно скрининговой программе выездные бригады врачей МЦО первоначально провели 17-18 ноября в Билясуваре, 19-20 ноября в Астаре, 21-22 ноября в Лянкяране медицинское обследование около 3000 пациентов.

22 ноября в Лянкяранской городской центральной больнице сотрудники Национального центра онкологии провели хирургические операции больным, у которых были выявлены онкологические заболевания.

В рамках скрининговой программы 23 ноября в Центре Гейдара Алиева города Лянкяран при совместной организации Общественного объединения "Региональное развитие" и Национального центра онкологии прошла научно-практическая конференция на тему "Современный подход к диагностике и лечению злокачественных опухолей".

На конференции врачи и специалисты Национального центра онкологии выступили с докладами на темы "Современное хирургическое лечение опухолей головы и шеи", "Эндоназальный эндоскопический подход к лечению синоназальных и интракраниальных образований", "Современный подход к лечению рака шейки матки", "Экстракция перитонеальных образований путем магистральной резекции сосудов", "Детская эндоскопия в Национальном центре онкологии", "Эпидемиология рака молочной железы, факторы риска, диагностика", "Ранняя диагностика онкологических заболеваний у детей", "Современная диагностика и лечение в онкоурологии", "Новый тренд в онкологической диагностике и лечении: ядерная медицина". В конференции приняли участие онкологи, гинекологи, эндокринологи, урологи и хирурги южного региона страны и соседних районов

В будущем при совместной организации Общественного объединения "Региональное развитие" и Национального центра онкологии предусмотрена реализация скрининговых программ и в других регионах Азербайджана.