https://news.day.az/society/1179445.html В городах и районах Азербайджана обновляются автобусные парки
В городах и районах Азербайджана обновляются автобусные парки
В Губе, Шамахы, Загатале, Масаллы, Мингячевире и Гяндже приступили к обновлению автобусных парков.
Об этом сказала глава отдела по связям с общественностью Государственной службы автомобильного транспорта Нурида Аллахъярова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По ее словам, компании-перевозчики уже заменили некоторые автобусы в этих городах и регионах. Ранее автобусы со сроком эксплуатации выше 10 лет составляли более 77% автобусного парка страны, после обновления эта цифра снизилась до 64%, добавила она.
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