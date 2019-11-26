В среду в Баку и на Абшеронском полуострове в течение дня местами ожидаются дожди, умеренный южный ветер, сообщает Day.Az со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура на Абшеронском полуострове ночью - 6-9, днем - 11-13, в Баку ночью - 6-8, днем - 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность - 80-90 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером местами ожидается дождь, в горных территориях снег, в отдельных местах туман, восточный ветер местами будет усиливаться.

Ночью 1-6, днем 8-13, в горах ночью 3-8 мороза, днем 0-5 градусов тепла.

Завтра слабые и умеренные колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове будут в основном благоприятны для метеозависимых людей, однако влажная погода может вызвать дискомфорт у некоторых из них.