Известный ашуг Намиг Фархадоглу попал в ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на Тбилисском проспекте в Баку. Автомобиль марки KIA, управляемый Намигом Фархадоглу, столкнулся с автомобилем марки Range Rover. В результате аварии никто не пострадал.

Ведется расследование.

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