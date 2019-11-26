https://news.day.az/society/1179492.html Известный азербайджанский ашуг попал в ДТП - ФОТО
Известный азербайджанский ашуг попал в ДТП - ФОТО
Известный ашуг Намиг Фархадоглу попал в ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на Тбилисском проспекте в Баку. Автомобиль марки KIA, управляемый Намигом Фархадоглу, столкнулся с автомобилем марки Range Rover. В результате аварии никто не пострадал.
Ведется расследование.
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