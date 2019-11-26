https://news.day.az/society/1179525.html Известный азербайджанский ашуг попал в ДТП - ВИДЕО
Известный азербайджанский ашуг попал в ДТП - ВИДЕО
Известный ашуг Намиг Фархадоглу попал в ДТП.
Как сообщает BAKU.WS, об этом ашуг написал на своей странице в Instagram, передает Day.Az.
Так, ДТП произошло на Тбилисском проспекте в Баку. Автомобиль марки KIA, управляемый Намигом Фархадоглу, столкнулся с автомобилем марки Range Rover. В результате аварии никто не пострадал.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре