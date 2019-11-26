Известный ашуг Намиг Фархадоглу попал в ДТП.

Как сообщает BAKU.WS, об этом ашуг написал на своей странице в Instagram, передает Day.Az.

Так, ДТП произошло на Тбилисском проспекте в Баку. Автомобиль марки KIA, управляемый Намигом Фархадоглу, столкнулся с автомобилем марки Range Rover. В результате аварии никто не пострадал.

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