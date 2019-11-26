Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана продолжает прилагать усилия для защиты прав потребителей, а также обеспечения пищевой безопасности.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на АПБ, в ходе проверки в кондитерском цехе "Балу" по адресу Сабунчинский район, поселок Бакиханов, улица Шафаг 8 было установлено, что в процессе производства не соблюдаются нормы и требования производства, перевозки, хранения, упаковки и продажи кондитерской продукции, передает Day.Az.

В связи с этим было принято решение о приостановлении деятельности цеха. В то же время для запрета на продажу и отзыва продукции из торговой сети было принято решение "о применении ограничительных мер".

АПБ и впредь будет продолжать предпринимать последовательные меры по защите здоровья населения и обеспечению безопасных продуктов питания.