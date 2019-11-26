В Гёйчайском районе произошло ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня примерно в 18:00 на 207-м километре магистрали Баку-Шамахы-Евлах на территории села Быгыр Гёйчайского района столкнулись два легковых автомобиля марки "ВАЗ 2107".

В результате аварии пострадали 5 человек.

Раненые помещены в Гёйчайскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.