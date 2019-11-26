https://news.day.az/society/1179618.html Тяжелое ДТП в Гёйчае, много пострадавших
Тяжелое ДТП в Гёйчае, много пострадавших
В Гёйчайском районе произошло ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня примерно в 18:00 на 207-м километре магистрали Баку-Шамахы-Евлах на территории села Быгыр Гёйчайского района столкнулись два легковых автомобиля марки "ВАЗ 2107".
В результате аварии пострадали 5 человек.
Раненые помещены в Гёйчайскую центральную районную больницу.
По факту проводится расследование.
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