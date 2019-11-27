В Гахе 78-летний мужчина умер, упав с дерева.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел сегодня вечером в селе Гах-Ингилой.

Житель села Сандро Гашиашвили получил тяжелые травмы, упав с орехового дерева. Мужчина скончался по дороге в больницу. Районная прокуратура выясняет обстоятельства инцидента.

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