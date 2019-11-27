В Баку обвалилось еще одно здание.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, инцидент произошел в Ясамальском районе столице, на улице Али бека Гусейнзаде, в доме 10. В результате обвала кухни, каменные обломки оказались разбросаны по территории двора.

По словам жильца, дом и ранее находился в аварийном состоянии, а обвал случился после продолжительных дождей. В связи с происшествием было направлено обращение в соответствующие структуры.