https://news.day.az/society/1179742.html В Баку обвалился второй этаж жилого здания - ФОТО
В Баку обвалился второй этаж жилого здания - ФОТО
В Баку обвалилось еще одно здание.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, инцидент произошел в Ясамальском районе столице, на улице Али бека Гусейнзаде, в доме 10. В результате обвала кухни, каменные обломки оказались разбросаны по территории двора.
По словам жильца, дом и ранее находился в аварийном состоянии, а обвал случился после продолжительных дождей. В связи с происшествием было направлено обращение в соответствующие структуры.
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