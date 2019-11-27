В Шамкире произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на дороге Баку-Газах. Автомобиль марки "ВАЗ", управляемый жителем села Далляр Шамкирского района Рафиком Исмаиловым (1947 г.р), столкнулся с трактором марки EO-2621, управляемым жителем села Зайем Эльчином Джафаровым. После столкновения автомобиль марки "ВАЗ" перевернулся.

В результате ДТП Р.Исмаилов погиб, а его пассажирка - его жена Ирада Исмаилова госпитализирована.

Ведется расследование.