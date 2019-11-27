Выписаны домой две студентки, отравившиеся 21 ноября в общежитии Бакинского государственного университета.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Согласно сообщению, студенток выписали сегодня в 14:50 из отделения токсикологии Клинического медицинского центра.

Напомним, что 21 ноября 3 студентки БГУ, проживавшие в общежитии номер 2, были госпитализированы с признаками токсикологического отравления. Одна из девушек, 22-летняя Хасмедова Шекер Фаиг гызы, скончалась. Гулиева Дильруба Гисмет гызы и Ибадова Гамида Буньямеддин гызы лечились в отделении токсикологии Клинического медицинского центра.

Прокуратура Ясамальского района Баку возбудила уголовное дело по факту отравления студенток по статье 314.2 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса АР.