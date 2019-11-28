В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, в основном без осадков, сообщает Day.Az со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Ночью и утром местами слабый туман. Северо-западный ветер во второй половине дня сменится юго-восточным ветром.

Температура воздуха ночью на Абшеронском полуострове составит 7-9, днем - 11-14, в Баку ночью - 7-9, днем - 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-80, днем - 50-60 процентов.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако ночью и утром в некоторых северных и западных районах ожидается дождь. В отдельных местах туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 1-6, днем - 10-15 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 5-10 градусов тепла.