В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков, сообщает Day.Az со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Утром местами слабый туман. Ветер юго-западный.

Температура воздуха ночью на Абшеронском полуострове составит 6-9, днем - 12-16, в Баку ночью - 6-8, днем - 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-80, днем - 50-55 процентов.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако ночью и вечером местами ожидаются дожди. В отдельных местах туман. Ветер восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит 2-6, днем - 13-18 градусов тепла, в горах ночью - 1-6 градусов мороза, днем - 5-10 градусов тепла.