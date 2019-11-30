При ДТП в Сураханском районе Баку пострадал пассажир.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло в поселке Гарачухур, около дома торжеств "Аура".

По сообщению, пассажирский автобус №104 марки İSUZU, столкнулся с легковым автомобилем марки Mercedes. В результате аварии пострадал пассажир автобуса Гусейнов Анар Вагиф оглу 1987 г.р. Пострадавший помещен в горбольницу №3.

Выясняются обстоятельства ДТП.   

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