Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на понедельник.

Завтра в Баку и на Абшероне будет преобладать облачная погода. В некоторых местах ночью и утром ожидается легкий туман, а к вечеру местами дождь. В течение дня будет дуть сильный северо-западный ветер, передает Day.Az со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха будет ночью на Абшеронском полуострове - 7-9 градусов, днем - 9-12 градусов тепла, в Баку - ночью 7-9 градусов, днем - 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 758 до 768 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность - 80-90 процентов.

В районах Азербайджана ожидается снег в горных и предгорных районах, местами может быть интенсивным. Ночью и утром местами туман. В некоторых местах иногда будет усиливаться западный ветер.

Температура воздуха ночью 4-9 градусов, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем от 2 до +3 градусов.