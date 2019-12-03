https://news.day.az/society/1181573.html В Евлахе ВАЗ с гостями свадьбы попал в ДТП, есть пострадавшие
В Евлахе ВАЗ с гостями свадьбы попал в ДТП, есть пострадавшие
В результате ДТП в Евлахе минувшим вечером пострадали несколько человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла у села Балчылы.
В результате столкновения автомобилей марок ВАЗ-2107 и ВАЗ-2106 пострадали 3 жителей Евлаха - Октай Талыбов 1987 г.р., Теймур Исмаилов 1992 г.р. и Хаял Гусейнов 1992 г.р. Все они госпитализированы.
По сообщению, находившиеся в автомобиле лица возвращались со свадьбы.
Выясняются обстоятельства ДТП.
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