В результате ДТП в Евлахе минувшим вечером пострадали несколько человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла у села Балчылы.

В результате столкновения автомобилей марок ВАЗ-2107 и ВАЗ-2106 пострадали 3 жителей Евлаха - Октай Талыбов 1987 г.р., Теймур Исмаилов 1992 г.р. и Хаял Гусейнов 1992 г.р. Все они госпитализированы.

По сообщению, находившиеся в автомобиле лица возвращались со свадьбы.

Выясняются обстоятельства ДТП.