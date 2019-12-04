https://news.day.az/society/1182019.html При поддержке Фонда Гейдара Алиева будет капитально отремонтирована спортивная зона школы в Китае - ФОТО
При поддержке Фонда Гейдара Алиева будет капитально отремонтирована спортивная зона школы в Китае - ФОТО
При поддержке Фонда Гейдара Алиева будет капитально отремонтирована спортивная зона начальной школы номер 2 уезда Малипо китайской провинции Юньнань, сообщает Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в Китае, передает Day.Az.
Выступая на презентации проекта, посол Азербайджана в Китае Акрам Зейналлы рассказал об исторически сформировавшихся дружественных связях между Азербайджаном и Китаем и отметил, что сегодня двусторонние связи развиваются по нарастающей во всех сферах.
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