При поддержке Фонда Гейдара Алиева будет капитально отремонтирована спортивная зона начальной школы номер 2 уезда Малипо китайской провинции Юньнань, сообщает Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в Китае, передает Day.Az.

Выступая на презентации проекта, посол Азербайджана в Китае Акрам Зейналлы рассказал об исторически сформировавшихся дружественных связях между Азербайджаном и Китаем и отметил, что сегодня двусторонние связи развиваются по нарастающей во всех сферах.

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