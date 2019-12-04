В Азербайджане наблюдается нехватка воды в сельскохозяйственной сфере.

Как передает Day.Az со ссылкой на musavat.com, об этом рассказал министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев на 6-ом заседании министров сельского хозяйства Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Баку.

Он указал на устойчивые антропогенные риски в глобальном изменении климата.

"Уверен, что это партнерство будет способствовать защите окружающей среды. Мы должны быть готовы к аномальным гидрометеорологическим явлениям. Наша страна уже сталкивается с трудностями в этой сфере. Выращивание сельскохозяйственной продукции требует воды. Около 70% рек в стране считаются источниками воды. В результате изменения климата, наши водные ресурсы сократились на 15%, прогнозируется их сокращение еще на 15% к 2050 году. В настоящее время уровень воды в Каспийском море и реках снижается. Одним словом, в стране ощущается нехватка воды для сельскохозяйственного производства. Мы продолжим искать пути решения", - сказал министр.