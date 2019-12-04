В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Oxu.Az, инцидент зафиксирован на участке аэропортовской дороги, проходящем через Сураханский район, передает Day.Az.

Автомобиль марки BMW с госномером 90-DA-130 врезался в грузовик.

В момент аварии грузовой автомобиль стоял на обочине трассы.

В результате ДТП пострадал водитель "легковушки", а само транспортное средство сильно деформировано.

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