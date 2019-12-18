Девичья башня была и остается одним из основных символов города Баку. Это прекрасное древнее сооружение во все времена притягивало внимание туристов, ученых и исследователей со всего мира.

Чем же так привлекает этот памятник? Не думаю, что дело только в его исторической значимости. Достаточно просто взглянуть на нее, и начинаешь чувствовать, как тебя охватывает легкое волнение, словно перед тобой некая "сокровищница тайн", полная загадок и легенд.

Сегодня Девичья башня - один из интереснейших музеев города, я бы даже сказала, инновационный, т.к. он оснащен различными технологиями. Все это помогает получить намного больше интересной информации, что немаловажно.