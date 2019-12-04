https://news.day.az/society/1182202.html Экзамен для получения водительских прав предлагают передать другой структуре
Экзамен для получения водительских прав предлагают передать другой структуре
Экзамен для получения водительских прав предлагается передать Государственному экзаменационному центру.
Как передает Day.Az со ссылкой на Sfera.az, депутат Фазиль Мустафа утверждает, что это возможно: "Для решения этого вопроса соответствующие структуры должны договориться".
Эксперты же утверждают, что не имеет значения, какая структура проводит экзамен. Если он будет проводиться в таком же формате как и в ГУДП, передача экзамена другой структуре может повлечь за собой определенные трудности.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре