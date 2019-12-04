Экзамен для получения водительских прав предлагается передать Государственному экзаменационному центру.

Как передает Day.Az со ссылкой на Sfera.az, депутат Фазиль Мустафа утверждает, что это возможно: "Для решения этого вопроса соответствующие структуры должны договориться".

Эксперты же утверждают, что не имеет значения, какая структура проводит экзамен. Если он будет проводиться в таком же формате как и в ГУДП, передача экзамена другой структуре может повлечь за собой определенные трудности.