https://news.day.az/society/1182365.html Трагический случай в Баку: скончался еще один студент
Трагический случай в Баку: скончался еще один студент
В Баку скончался еще один студент от отравления угарным газом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, инцидент произошел 4 декабря.
Житель Агсуинского района Дадашов Нурлан Акиф оглу (1998 г.р.) отравился угарным газом в ванной комнате.
Тело Н.Дадашова было обнаружено его друзьями.
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