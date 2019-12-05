В Баку скончался еще один студент от отравления угарным газом. 

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, инцидент произошел 4 декабря.

Житель Агсуинского района Дадашов Нурлан Акиф оглу (1998 г.р.) отравился угарным газом в ванной комнате. 

Тело Н.Дадашова было обнаружено его друзьями.

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