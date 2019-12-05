В Баку 5-6 декабря при совместной организации Агентства интеллектуальной собственности Азербайджана и Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) проходит семинар на тему "Обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности: национальный и международный опыт специализированных судов", передает Day.Az со ссылкой на Агентство интеллектуальной собственности.

Выступая на семинаре, председатель правления Агентства Кямран Иманов напомнил, что в рейтинге Doing Bussines-2019" Азербайджан занял 25-е место среди 190 стран.

"В новом опубликованном отчете "Doing Business 2020" Азербайджан включен в список 20 реформаторских стран. В отчете Всемирного экономического форума "Индекс глобальной конкурентоспособности-2019" Азербайджан на 13-м месте по параметру "эффективности законодательства", на 5-м месте - по "реакции правительства на изменения" и на 10-м месте - по параметру "дальновидности и направленной на будущее деятельности правительства", - сказал он.

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