В Баку попало на камеру тяжелое ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на Avtosfer.az, инцидент произошел на проспекте Зии Буниятова. 

Автомобиль марки KİA не уступил дорогу грузовику, в результате чего произошло столкновение, и грузовик перевернулся. Водитель получил травмы. 

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