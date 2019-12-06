https://news.day.az/society/1182793.html Тяжелое ДТП в Баку: KİA столкнулся с грузовиком, есть пострадавший - ВИДЕО
Тяжелое ДТП в Баку: KİA столкнулся с грузовиком, есть пострадавший - ВИДЕО
В Баку попало на камеру тяжелое ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на Avtosfer.az, инцидент произошел на проспекте Зии Буниятова.
Автомобиль марки KİA не уступил дорогу грузовику, в результате чего произошло столкновение, и грузовик перевернулся. Водитель получил травмы.
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