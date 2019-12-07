Национальная валюта - манат - одна из самых безопасных в мире и сложных для подделывания. Несмотря на код безопасности и символы, часто из оборота изымаются фальшивые манаты.

Как передает Day.Az со ссылкой на ARB TV, если раньше подделывались в основном манаты меньшего номинала, то сейчас нередко изымаются из оборота фальшивые деньги номиналом 100 и 200 манатов.

"Эти валюты не так часто используются, поэтому отличить фальшивую купюру от настоящей затруднительно", - сказал экономист Вугар Барамов.