https://news.day.az/society/1183101.html Как отличить фальшивые манаты от настоящих - ВИДЕО
Как отличить фальшивые манаты от настоящих - ВИДЕО
Национальная валюта - манат - одна из самых безопасных в мире и сложных для подделывания. Несмотря на код безопасности и символы, часто из оборота изымаются фальшивые манаты.
Как передает Day.Az со ссылкой на ARB TV, если раньше подделывались в основном манаты меньшего номинала, то сейчас нередко изымаются из оборота фальшивые деньги номиналом 100 и 200 манатов.
"Эти валюты не так часто используются, поэтому отличить фальшивую купюру от настоящей затруднительно", - сказал экономист Вугар Барамов.
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