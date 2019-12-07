На автомобильной дороге Баку-Сумгайыт произошла цепная авария.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, столкнулись четыре автомобиля: Daewoo Nexia, ГАЗ-3110 и два Range Rover.

В результате на дороге образовалась пробка.

Информации о пострадавших нет.

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