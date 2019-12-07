https://news.day.az/society/1183218.html Цепная авария на дороге Баку-Сумгайыт - образовалась пробка
Цепная авария на дороге Баку-Сумгайыт - образовалась пробка
На автомобильной дороге Баку-Сумгайыт произошла цепная авария.
Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, столкнулись четыре автомобиля: Daewoo Nexia, ГАЗ-3110 и два Range Rover.
В результате на дороге образовалась пробка.
Информации о пострадавших нет.
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