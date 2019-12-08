https://news.day.az/society/1183464.html В Гусаре 15-летняя девочка отравилась угарным газом
В Гусаре 15-летняя девочка отравилась угарным газом
В Гусаре произошел несчастный случай.
Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, инцидент зафиксирован в доме 30 по улице Сахиля.
Нифталиева Ева Вахид гызы 2004 года рождения отравилась угарным газом в ванной комнате своего дома.
Девочка скончалась по пути в больницу.
По факту ведется расследование.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре