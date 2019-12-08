В Гусаре произошел несчастный случай.

Как передает Day.Az со ссылкой на  Oxu.Az, инцидент зафиксирован в доме 30 по улице Сахиля.

Нифталиева Ева Вахид гызы 2004 года рождения отравилась угарным газом в ванной комнате своего дома.

Девочка скончалась по пути в больницу.

По факту ведется расследование.

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