8 декабря в Губе прошла церемония прощания с депутатом Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, заместителем председателя комитета по правам человека парламента Евдой Абрамовым.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в церемонии прощания, прошедшей в Губинском центре культуры имени Башира Сафароглу, приняли участие официальные лица государства и правительства, депутаты Милли Меджлиса, ученые, деятели культуры, интеллигенция, представители общественности.

На церемонии прощания было зачитано письмо соболезнования Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой, адресованное семье Евды Абрамова.

Выступившие на церемонии заместитель председателя -исполнительный секретарь партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов, председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов, председатель религиозной общины горских евреев Азербайджана Милих Евдаев, глава Исполнительной власти Губинского района Зияддин Алиев рассказали о жизни и деятельности Евды Абрамова.

Было отмечено, что Евда Сасунович Абрамов, еврей по национальности, родился 12 июня 1948 года в поселке Красная Слобода Губы. По окончании исторического факультета Азербайджанского государственного педагогического университета приступил к педагогической деятельности. Евда Абрамов, являющийся членом партии "Ени Азербайджан", был избран депутатом Милли Меджлиса 3-го, 4-го и 5-го созывов.

Он являлся членом рабочих групп по азербайджано-аргентинским, азербайджано-кубинским межпарламентским связям, а также руководителем межпарламентской рабочей группы Азербайджан-Израиль.

В 2018 году Президент Азербайджана Ильхам Алиев за активное участие в общественно-политической жизни страны наградил Евду Абрамова орденом "Шохрат".

Отметим, что Евда Абрамов скончался 6 декабря.

После церемонии прощания гроб с телом покойного был предан земле на кладбище в поселке Красная Слобода, где он родился.