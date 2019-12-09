В дождливую погоду на автомобильных дорогах, особенно скоростных, чаще случаются ДТП. Это связано с тем, что дорожное покрытие становится скользким, а водители не соблюдают скоростной режим и правильную дистанцию, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.

Avtosfer.az представил подборку видео, на которых отражены аварии, случившиеся во время дождя.

На первом видео видно, как водитель автомобиля марки Mercedes не сумел справиться с управлением. Из-за скользкой дороги транспортное средство врезалось в ограждение и с крайней левой полосы его занесло направо. По пути Mercedes столкнулся с Chevrolet. Никто не пострадал, однако автомобили оказались деформированными.

Вторая авария произошла в темное время суток из-за несоблюдения дистанции. Один из автомобилей занесло на скользкой дороге. В него врезалась ехавшая за ним машина. Водитель двигавшегося за ними на высокой скорости автомобиля также не смог избежать столкновения.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.