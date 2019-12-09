Генпрокурор Азербайджана взял под контроль факт истязания малолетних братьев в Баку
Генеральный прокурор Закир Гаралов взял под контроль расследование в связи с информацией об истязании родителями малолетних мальчиков в Сабунчинском районе.
Об этом глава пресс-службы генпрокуратуры Эльдар Султанов написал на своей странице в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Проведение расследования по информации, распространенной в некоторых СМИ и социальных сетях в связи с истязанием отцом и мачехой двух малолетних братьев Гулу и Гусейна на территории Сабунчинского района столицы, с привлечением представителей соответствующих государственных структур поручено прокуратуре города Баку. Расследование взято генеральным прокурором под особый контроль".
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