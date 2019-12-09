В Баку завершился двухдневный фестиваль "Путешествие в Страну ковров", приуроченный к 10-летнему юбилею Детского отдела Азербайджанского национального музея ковра.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На открытии директор Азербайджанского национального музея ковра, заслуженный работник культуры Ширин Меликова отметила, что Детский отдел музея стал первым в истории музейного дела страны, и все это время он ведет большую работу в сфере образования.

"Нашей целью было ближе ознакомить детей с национальными ценностями, духовным наследием, культурой. И работа в этом направлении уже приносит свои плоды", - сказала Ширин Меликова, выразив удовлетворение превращением музея в любимое место отдыха детей, растущим с каждым годом количеством юных посетителей, приходящих в Детский отдел, а также отметила, что проведение фестиваля в канун Нового года стало еще одной большой радостью для подрастающего поколения.

В церемонии открытия приняло участие более трехсот детей, выступили танцевальная группа Центра развития детей и молодежи №3, коллектив студии детского хора "Нур" при доме-музее Узеира Гаджибейли, актеры Детского театра "Чичяйим", танцевальный коллектив "Азери инджиляри", гостям была представлена выставка живописи и ковроткачества членов изобразительного кружка Детского отдела музея.

Сотрудница посольства Египта Кямаля Искендерова прочитала детям замечательные египетские сказки. Дети приняли участие в мастер-классах по изготовлению сувенирных ковриков, мягких игрушек, новогодних открыток, безворсового ковра "шедде" и т.д., продемонстрировав свое умение и способности. Была проведена увлекательная викторина, интересный квест, показаны спектакли "Сказка о Маликмамеде", "Шангюлюм, Шунгюлюм, Мангюлюм" и "Спор ковров".

Гости фестиваля встретились с автором детской книги "Волшебные памятники Азербайджана" архитектором Эльчином Алиевым, автором детской книги "На пляже" Лалой Малик и автором иллюстраций к этому изданию Ириной Эльдаровой, приняли участие в сеансе арт-терапии специалиста Грузинского национального Гештальт-института Заиры Надирашвили, в тренинге по музыкальной терапии художественного руководителя детской студии хора, дирижера хора Мелек Велизаде.

Второй день фестиваля был отмечен красочным карнавалом. Выступление детского танцевального коллектива бакинского Центра русской культуры, отбор обладателей лучших костюмов в номинациях "Мисс карнавал" и "Мистер карнавал", вручение подарков победителям, шоу "Transformers Bumblebee" очень порадовали детей.

Детям были преподнесены подарки. Дипмиссии Египта, Ирана, Венгрии и Черногории совместно с Общественным союзом реабилитации инвалидов "Гюльсам" и Детским отделом музея провели благотворительную ярмарку, полученные средства от которой пойдут в пользу детей, нуждающихся в лечении.

Фестиваль, организованный Министерством культуры Азербайджана и Азербайджанским национальным музеем ковра, своей увлекательной и интересной программой подарил детям незабываемое веселье и новых друзей.