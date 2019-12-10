В торговом центре в Баку вспыхнул пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, инцидент произошел в здании оптового рынка строительных материалов "Eurohome" в Бинагадинском районе столицы. Сильный пожар в одном из магазинов строительных материалов на рынке также распространился на другие магазины.

В настоящее время принимаются меры по предотвращению пожара.