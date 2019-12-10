https://news.day.az/society/1183887.html В торговом центре в Баку вспыхнул пожар - ФОТО - ВИДЕО
В торговом центре в Баку вспыхнул пожар - ФОТО - ВИДЕО
В торговом центре в Баку вспыхнул пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, инцидент произошел в здании оптового рынка строительных материалов "Eurohome" в Бинагадинском районе столицы. Сильный пожар в одном из магазинов строительных материалов на рынке также распространился на другие магазины.
В настоящее время принимаются меры по предотвращению пожара.
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