"Вызов на рынок стройматериалов, расположенный на территории, именуемой "Экологический пост", поступил в 08.18".

Об этом АПА сообщили в Минздраве, передает Day.Az.

На место пожара прибыли 4 бригады скорой медицинской помощи. По состоянию на 09.15, за помощью обратился один предприниматель. Медики оказали необходимую медицинскую помощь на месте.