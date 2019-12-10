https://news.day.az/society/1183904.html На место пожара в ТЦ в Баку прибыли 4 бригады скорой помощи
На место пожара в ТЦ в Баку прибыли 4 бригады скорой помощи
"Вызов на рынок стройматериалов, расположенный на территории, именуемой "Экологический пост", поступил в 08.18".
Об этом АПА сообщили в Минздраве, передает Day.Az.
На место пожара прибыли 4 бригады скорой медицинской помощи. По состоянию на 09.15, за помощью обратился один предприниматель. Медики оказали необходимую медицинскую помощь на месте.
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