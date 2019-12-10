https://news.day.az/society/1183914.html Стало известно о пострадавших при пожаре в ТЦ в Баку
Стало известно о пострадавших при пожаре в ТЦ в Баку
"В связи с пожаром, произошедшим на рынке стройматериалов, к месту происшествия привлечены уже 5 бригад".
Об этом АПА сообщили в Министерстве здравоохранения, передает Day.Az.
По состоянию на 09:50 два человека с диагнозом "отравление угарным газом" доставлены в Отделение токсикологии Клинического медицинского центра.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре