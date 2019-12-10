"В связи с пожаром, произошедшим на рынке стройматериалов, к месту происшествия привлечены уже 5 бригад".

Об этом АПА сообщили в Министерстве здравоохранения, передает Day.Az.

По состоянию на 09:50 два человека с диагнозом "отравление угарным газом" доставлены в Отделение токсикологии Клинического медицинского центра.